Ritual de la almohada y oraciones funcionaron: hallan cuerpo de Andrés Araya en Jacó

El cuerpo de Andrés Araya González, de 27 años, fue hallado la noche de este lunes en las cercanías de la torre del hotel Best Western Jacó Beach All Inclusive Resort, en Jacó, tras varios días de intensa búsqueda.

El hallazgo ocurrió mientras decenas de personas participaban en una cadena de oración y encendían velas por Andrés, cumpliendo el llamado que la familia había hecho en redes sociales para acompañarlos en estos difíciles momentos.

El cuerpo de Andrés Araya fue encontrado la noche de este lunes en la playa en Jacó mientras personas oraban para que el mar lo devolviera. Foto: Cortesía (Corts/cortesía)

Al parecer, una persona que caminaba por la orilla de la noche encontró el cuerpo en medio de la oscuridad.

La noticia llega luego de escenas que conmovieron al país, como la de su madre, quien ingresó al mar con la almohada de su hijo en un acto de fe y desesperación, suplicando que le devolvieran a Andrés.

El joven, vecino de Orosi de Cartago, había desaparecido el pasado viernes 26 de febrero en esa zona del Pacífico central. Desde entonces, familiares, amigos y cuerpos de emergencia mantenían un amplio operativo para tratar de ubicarlo.

En las labores de búsqueda participaron al menos 18 personas, mientras la Cruz Roja desplegó una importante cantidad de recursos, extendiendo los recorridos incluso a playas aledañas con el objetivo de dar con su paradero.

Ahora, la comunidad de Orosi y quienes se unieron en oración comparten el dolor de sus seres queridos tras la confirmación del hallazgo.