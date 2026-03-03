Con la almohada de su hijo en brazos, madre entra al mar y suplica que le devuelvan su cuerpo

Con la almohada de su hijo entre los brazos, una madre ingresó al mar en un acto desgarrador este lunes con la esperanza que el cuerpo de su hijo regrese a ella.

Frente a las olas, suplicó que le devuelvan el cuerpo de su hijo, el joven Andrés Araya Gonzales, de 27 años, desaparecido desde el viernes 26 de febrero en Jacó.

La mamá del joven tiró al mar la almohada para que su cuerpo aparezca (Facebook Valle de Orosí/cortesía)

Muchas personas tiene la creencia que la almohada o un guacal con una vela atraen el cuerpo a la orilla.

Andrés es vecino de Orosi de Cartago, un muchacho querido en su comunidad, que hoy se mantiene unida en oración.

En redes sociales, familiares y amigos han convocado a encender una vela este lunes a las 9:00 p.m., como muestra de fe y solidaridad, y para pedir fortaleza en medio del difícil momento que atraviesan.

Un total de 18 personas colaboran activamente en la búsqueda, mientras la Cruz Roja mantiene un amplio despliegue de recursos, extendiendo los recorridos incluso a playas aledañas. Los allegados aseguran que muchas personas se han acercado a tenderles la mano y reiteran que no pierden la esperanza de encontrarlo.

En Orosi, la comunidad entera clama al cielo para que esta madre pueda hallar respuestas y, sobre todo, paz en medio de la incertidumbre.

El mar arrastró a Andrés y a otra persona más que si logró ser rescatada pero fue llevada al hospital en condición urgente.

Este martes la búsqueda seguirá los familiares se mantienen en la playa a la espera de recibir noticias. Ellos han tenido que dejar sus casas y ausentarse a sus trabajos, deben cubrir los inesperados gastos, si desea ayudarlos puede hacerlo al sinpe: 6339-0184 de Lourdes Segura Barquero.