Hallar parte del cuerpo de Nadia Peraza en una lonchera atormenta a un agente del OIJ

El relato de un agente judicial convirtió la sala de juicio, del caso por la muerte de Nadia Peraza, en un espacio de silencio absoluto.

No fue solo una inspección más: lo que encontró dentro de aquella refrigeradora, en una vivienda de María Auxiliadora en San Pablo de Heredia, sigue persiguiéndolo, pese a tener una experiencia de 26 años en su puesto.

José Fabio Pérez, investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró ante el tribunal que ese hallazgo marcó su vida profesional y personal, al punto de requerir atención psicológica para poder sobrellevarlo.

La cabeza dentro de un bolso

El agente recordó que recibió la orden de trasladarse al sitio y que a él le correspondió revisar la refrigeradora. Lo que encontró fue descrito como “espeluznante”.

Tuvo que extraer prendas de vestir, cobijas y osamenta. Pero lo que más lo impactó fue hallar tejido correspondiente a una cabeza dentro de un bolso. Según relató, los huesos estaban limpios, sin restos de carne ni tejido adherido.

El agente del OIJ José Fabio Pérez, con 26 años de experiencia, detalla lo que ha sufrido a raíz de atender el caso de Nadia Peraza. Foto Alejandra Morales. (Alejandra Morales/Agente del OIJ José Fabio Pérez, con 26 años de experiencia detalla lo que ha sufrido a raíz de atender el caso de Nadia Peraza. Foto Alejandra Morales.)

“Dentro de la refri se encontró tejido cabeza dentro de un bolso, los huesos estaban limpios, no tenían resto de tejido, no tenía carne. Recuerdo que era una lonchera de Hanna Montana”, manifestó el testigo ante los jueces.

El detalle de la lonchera es una imagen que, según dijo, no ha podido borrar de su memoria.

La inspección no terminó ahí. Pérez afirmó que también encontró carne rebanada, otro elemento que aún lo atormenta. Además, dentro del electrodoméstico había galones de leche que contenían restos de vísceras.

“Procedimos a toda la revisión, había galones de leche donde había resto de vísceras. Todo se remitió a patología forense”, exclamó.

El agente figura como uno de los testigos clave en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza, proceso en el que Jeremy Buzano es el único acusado.

Su testimonio no solo reconstruye la escena del hallazgo, sino que deja en evidencia la crudeza de un caso que, más de dos décadas después, continúa estremeciendo tanto a quienes lo investigaron como a quienes hoy escuchan los detalles en sala.