Agente del OIJ que encontró restos de Nadia Peraza reveló que ya no puede comer igual que antes

La vida de José Fabio Pérez, agente del OIJ, cambió para siempre tras participar en las diligencias relacionadas con el hallazgo de los restos de Nadia Peraza dentro de una refrigeradora.

Algo tan cotidiano como sentarse a la mesa a almorzar o cenar dejó de ser igual para Pérez, quien en el juicio que se sigue por el femicidio de Peraza reveló el profundo trauma que le quedó tras ver lo que había dentro de esa refrigeradora.

“Actualmente, por recomendación de mi psicólogo, (me dijo) que no trabaje en esa área de inspecciones oculares (...) estoy con tratamiento de manejo de la ansiedad, yo pensaba que era un infarto lo que me estaba dando y descubrí que mas bien era un ataque de ansiedad”, declaró en el debate.

Los restos de Nadia Peraza estaban en una refrigeradora.

Durante su declaración en el juicio, Pérez recordó cómo fue que encontraron los restos Peraza dentro de la refri, los cuales estaban distribuidos en varios recipientes plásticos.

El agentes dijo que la imagen fue tan chocante para él que hasta el día de hoy hay una carne que no ha podido volver a comer y no sabe si en un futuro podrá hacerlo.

“Tener la paciencia para llegar y hacer lo que se hizo y acomodarlo de esa forma en la nevera, me ha afectado bastante a nivel psicológico.

“La crueldad del ser humano en su máximo esplendor, llegar y tener la paciencia para hacer eso”, destacó.

Esta es la segunda semana del juicio que se lleva contra Jeremy Buzano como acusado de asesinar a Nadia Peraza.