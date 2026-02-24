Hombre habría asaltado a unas personas en Limón y estas se habrían encargado de “desaparecerlo”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el extraño caso de un hombre que, al parecer, “desapareció” a manos de unas personas a las que, supuestamente, había asaltado.

Esa es la versión dada a conocer este martes por Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, quien explicó que se trata de un sujeto apellidado Calderón, conocido por el alias de “Loco”.

LEA MÁS: Este es el delito por el que conductor huyó de OIJ y provocó violento choque en el que embarazada resultó herida

“Este caso ocurrió el sábado en la comunidad de Ceibón, donde sujetos retienen a una persona, a quien privan de libertad, y al momento esta persona no ha sido ubicada”, destacó.

Según Muñoz, por ahora investigan una versión que señala que la desaparición del sujeto podría estar ligada con un presunto asalto que habría cometido.

“Lo que detona este caso es que, aparentemente, Loco cometió un asalto en contra de algunas personas residentes de esa localidad, quienes en apariencia lo ubican, lo privan de libertad y hasta el día de hoy desconocemos su paradero”.

El OIJ indicó que hasta este momento no se sabe qué pasó con Calderón. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Condenan a asaltante que en cuestión de 6 días aterrorizó a varias mujeres en Limón

De momento, las labores de la Policía Judicial están enfocadas en determinar el paradero de Calderón y confirmar si este aún se encuentra con vida.

Retenido por deuda

Muñoz explicó que, en paralelo al caso de Calderón, este martes ocurrió otra privación de libertad en Limón, esta vez de un joven apellidado Sánchez.

De acuerdo con el OIJ, el joven viajaba en una bicimoto cuando fue interceptado por siete sujetos que se desplazaban en tres carros.

LEA MÁS: Policía Municipal destruye el búnker de drogas más grande de todo San José

“Estos sujetos lo retienen y lo trasladan a algún lugar en Limón. En ese sitio lo retienen por un tiempo, luego lo sueltan y lo devuelven a su vivienda.

“Sobre ese hecho hubo una denuncia, por lo que las autoridades interceptan los vehículos de los sospechosos y los detienen”.

Según el jefe policial, la privación de libertad de Sánchez podría estar relacionada con una supuesta deuda.

“Este delito se da, aparentemente, por un tema de alguna deuda que podría tener Sánchez con personas de la zona; se presume que se trataba de un cobro por la modalidad gota a gota”.