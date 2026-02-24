Policía Municipal destruye el búnker de drogas más grande de todo San José

La Policía Municipal de San José intervino y destruyó el que era considerado como el búnker de venta de drogas más grande de toda la capital.

Así lo dio a conocer Marcelo Solano, director de dicho cuerpo policial, quien explicó que la intervención se realizó la mañana de este martes en el sector de El Pochote, en barrio Cuba.

LEA MÁS: Abuelo es sospechoso de usar un carro para matar a su propio nieto

“Esta mañana estamos interviniendo el asentamiento El Pochote, en una propiedad de más de 4000 metros cuadrados que se ha convertido en el búnker más grande de la ciudad. Esta es la segunda intervención que realizamos en una semana”, destacó Solano.

Policía Municipal destruye el búnker más grande de San José. Foto PMSJ. (PMSJ/Policía Municipal destruye el búnker más grande de San José. Foto PMSJ.)

Maquinaria de la Municipalidad de San José fue trasladada hasta dicha propiedad para destruir cobachas y otras estructuras dentro de ese terreno que eran usadas para venta y consumo de drogas.

Además, la Policía Municipal de San José intervino a 60 personas en ese megabúnker, de las cuales 13 quedaron detenidas.

LEA MÁS: Identifican a trailero extranjero que murió al salir expulsado en vuelco en Sarapiquí

“Estas trece personas están siendo trasladadas a la Dirección General de Migración por encontrarse en condición migratoria irregular”, detalló Solano.

En el lugar los oficiales intervinieron a 60 personas. Foto PMSJ. (PMSJ/Policía Municipal destruye el búnker más grande de San José. Foto PMSJ.)

El director de la Policía Municipal explicó que esta labor forma parte de una estrategia paliativa e inmediata que tiene como fin recuperar los espacios ocupados por los búnkeres para así devolverle la seguridad a esas comunidades afectadas.

LEA MÁS: Impresionante video muestra el choque en el que embarazada quedó crítica durante persecución del OIJ

Los búnkeres se han vuelto uno de los principales objetivos de las autoridades, pues además de generar ganancias diarias que superan el millón de colones, también son puntos en donde suelen originarse conflictos por disputas por territorios para la venta de drogas.