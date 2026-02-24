Identifican a trailero extranjero que murió al salir expulsado en vuelco en Sarapiquí

Un salvadoreño de apellido Aguirre, de 47 años, es la persona fallecida a causa del vuelco de un tráiler en Horquetas de Sarapiquí.

Las autoridades judiciales informaron que Aguirre salió expulsado tras el fuerte impacto.

“En apariencia, el hombre conducía el tráiler y, por razones que se investigan, perdió el control y se desvió de la carretera, lo que provocó que el cabezal volcara. Como consecuencia, salió de la cabina y quedó atrapado con la carrocería, falleciendo en el sitio”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Este fatal accidente fue reportado a las 11:51 p. m. de este lunes 23 de febrero en Puerto Viejo de Sarapiquí.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó por el vuelco del vehículo pesado y al llegar a la escena confirmaron que había un hombre prensado, con una edad estimada entre los 41 años y 50 años, quien ya no presentaba signos vitales.

Vecinos de la zona señalaron que en ese sector existe mala demarcación vial, lo que, según indicaron, ha generado preocupación por el riesgo de accidentes.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte confirmó que hasta el domingo 22 de febrero habían fallecido 105 personas por accidentes en carretera.