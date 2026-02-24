Sucesos

Vuelco de tráiler termina en tragedia y deja un muerto

Accidente ocurrió cerca de la medianoche en Puerto Viejo

Por Alejandra Morales

Un fatal accidente fue reportado a las 11:51 p. m. de este lunes 23 de febrero en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde el vuelco de un tráiler cobró la vida de un hombre.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó por el vuelco del vehículo pesado y al llegar a la escena confirmaron que había un hombre prensado, con una edad estimada entre los 41 años y 50 años, quien ya no presentaba signos vitales.

Accidente ocurrió cerca de la medianoche en Puerto Viejo. Fotografía: Iustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Vecinos de la zona señalaron que en ese sector existe mala demarcación vial, lo que según indicaron ha generado preocupación por el riesgo de accidentes.

Las autoridades deberán determinar las causas exactas del vuelco y si las condiciones de la vía influyeron en esta nueva tragedia en carretera

vuelco de tráiler en Sarapiquí deja un fallecidotráilervuelco
Alejandra Morales

