Papá reveló lo que pasó con joven que desapareció, al parecer, a manos de personas a las que habría asaltado

El padre del joven que desapareció, al parecer, a manos de personas a las que supuestamente habría asaltado, dio a conocer qué sucedió con su hijo.

Por medio de una publicación en su perfil de Facebook, el hombre apellidado Calderón reveló que su hijo, Kener Calderón Avendaño, de 22 años, falleció recientemente.

Este domingo, publicó una esquela con una fotografía de su hijo y el versículo Juan 11:25: “Jesús le dijo: ‘Yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir”.

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el caso por la desaparición de Calderón y, por medio de su oficina de prensa, aseguraron que, en efecto, un cuerpo encontrado el viernes sería el del joven.

“El pasado viernes, a eso de la 1 p.m., apareció el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, esto en el sector de Dondonia, en Matama de Limón.

Kener Calderón estaba desaparecido desde el sábado 21 de febrero. Foto Facebook. (facebook/Kener Calderón estaba desaparecido desde el sábado 21 de febrero. Foto Facebook.)

“Se presume que podría tratarse del hombre apellidado Calderón, pero no se ha confirmado, porque se necesita el resultado de la autopsia para identificarlo plenamente, ya que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición”.

El pasado martes, Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, dio a conocer la desaparición del joven, indicando que la última vez que se le vio con vida fue el sábado 21 de febrero.

“Este caso ocurrió el sábado en la comunidad de Ceibón, donde sujetos retienen a una persona y al momento esta persona no ha sido ubicada”, destacó.

“Lo que detona este caso es que, aparentemente, Loco (Calderón) cometió un asalto en contra de algunas personas residentes de esa localidad, quienes en apariencia lo ubican, lo privan de libertad y hasta el día de hoy desconocemos su paradero”, dijo el pasado martes.

La Policía Judicial aún no ha dado a conocer la causa de muerte de Calderón ni las circunstancias que habrían mediado en los hechos.