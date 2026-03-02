Sucesos

Video muestra cómo camión que se habría quedado sin frenos provocó terrible accidente en cruce

El camión chocó tres carros, pero de milagro ninguna persona resultó herida de gravedad

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un camión que, en apariencia, sufrió una falla mecánica, causó un verdadero caos en San Carlos, al llevarse tres caros por delante para luego estrellarse en una esquina.

El video muestra el milagro que ocurrió en ese sitio, ya que pese a lo aparatoso del accidente, ninguna persona resultó herida de gravedad.

LEA MÁS: Camión que se habría quedado sin frenos causa un caos al chocar contra 3 carros en San Carlos

Camión sin control choca contra varios carros en San Carlos

El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 7:20 a.m. en la entrada a Ciudad Quesada, específicamente en el cruce de Musicolor.

LEA MÁS: Caso por atroz homicidio de reconocido surfista en Limón ya tendría a una persona sospechosa en la mira

“Se reporta la colisión de un vehículo pesado contra varios vehículos livianos. Se desplazan dos recursos al lugar, donde se abordan cuatro pacientes, todos en una categoría estable, tres de ellos no desean una valoración, el otro sí es valorado, pero no necesita el traslado”, dijo el cruzrojista Lesther Fernández.

El camión se detuvo al chocar contra una esquina. Captura video.
El camión se detuvo al chocar contra una esquina. Captura video. (Cortesía/El camión se detuvo al chocar contra una esquina. Captura video.)

El accidente generó todo un caos, pues el contenedor del camión se despedazó por completo y el concentrado quedó esparcido por toda la carretera.

LEA MÁS: Video muestra cómo sicarios chocaron a motociclista para luego ejecutarlo a balazos sobre la calle

Los tres carros colisionados sufrieron graves daños, además una vivienda y postes eléctricos también resultaron dañados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Choque camión San CarlosAccidente San Carlos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.