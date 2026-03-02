Video muestra cómo camión que se habría quedado sin frenos provocó terrible accidente en cruce

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que un camión que, en apariencia, sufrió una falla mecánica, causó un verdadero caos en San Carlos, al llevarse tres caros por delante para luego estrellarse en una esquina.

El video muestra el milagro que ocurrió en ese sitio, ya que pese a lo aparatoso del accidente, ninguna persona resultó herida de gravedad.

El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 7:20 a.m. en la entrada a Ciudad Quesada, específicamente en el cruce de Musicolor.

“Se reporta la colisión de un vehículo pesado contra varios vehículos livianos. Se desplazan dos recursos al lugar, donde se abordan cuatro pacientes, todos en una categoría estable, tres de ellos no desean una valoración, el otro sí es valorado, pero no necesita el traslado”, dijo el cruzrojista Lesther Fernández.

El accidente generó todo un caos, pues el contenedor del camión se despedazó por completo y el concentrado quedó esparcido por toda la carretera.

Los tres carros colisionados sufrieron graves daños, además una vivienda y postes eléctricos también resultaron dañados.