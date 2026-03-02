Video muestra cómo sicarios chocaron a motociclista para luego ejecutarlo a balazos sobre la calle

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que tres sicarios, a bordo de un carro, chocaron la motocicleta en la que viajaba un hombre, a quien posteriormente ejecutaron de la forma más cruel.

El sangriento crimen ocurrió a eso de las 4:40 a.m. del pasado sábado en el sector de playas del Coco, en Liberia, Guanacaste.

La víctima de ese violento hecho fue identificada por la Policía Judicial como un hombre apellidado Chacón, de 36 años.

“El ahora fallecido habría sido interceptado por un vehículo en el que viajaban tres hombres. Los sujetos colisionaron la motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cayera sobre la carretera.

Los disparos que impactaron la calle levantaron una nube de polvo. Captura de video. (cortesía/Los disparos que impactaron la calle levantaron una nube de polvo. Captura de video.)

“Tras la caída, los sospechosos se habrían bajado del automóvil y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del sitio”, informó el OIJ.

Según se observa en el video, el cual no publicaremos por respeto a los seres queridos de Chacón, se confirma lo señalado por el OIJ, pues se alcanza a ver cómo, tras el choque, los tres sicarios se bajan del carro para desatar una lluvia de disparos contra el hombre, quien estaba tendido sobre la calle.

Los sujetos dispararon en múltiples ocasiones, a tal punto que muchos de los balazos impactaron la calle, lo que levantó una gran nube de polvo.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.