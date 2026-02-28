Identifican a motociclista que fue brutalmente asesinado en Playas del Coco

El motociclista que fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado en Playas del Coco, en Liberia, fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Chacón, de 36 años.

El hecho fue reportado a eso de las 4:40 a.m., cuando, según la información preliminar, la víctima se desplazaba en motocicleta por la zona.

Ataque directo en carretera

De acuerdo con el OIJ, el ahora fallecido habría sido interceptado por un vehículo en el que viajaban tres hombres. Presuntamente, los sujetos intentaron colisionar la motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cayera sobre la carretera.

Tras la caída, los sospechosos se habrían bajado del automóvil y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del sitio.

Investigación en desarrollo

Agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

