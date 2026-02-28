Sucesos

Identifican a motociclista que fue brutalmente asesinado en Playas del Coco

El hombre que murió tras recibir múltiples disparos en Playas del Coco fue identificado por el OIJ como un vecino de 36 años de apellido Chacón

Por Hillary Chinchilla Marín

El motociclista que fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado en Playas del Coco, en Liberia, fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Chacón, de 36 años.

El hecho fue reportado a eso de las 4:40 a.m., cuando, según la información preliminar, la víctima se desplazaba en motocicleta por la zona.

31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
El homicidio ocurrió en Playas del Coco, Liberia. (Fines ilustrativos) (Albert Marín.)

Ataque directo en carretera

De acuerdo con el OIJ, el ahora fallecido habría sido interceptado por un vehículo en el que viajaban tres hombres. Presuntamente, los sujetos intentaron colisionar la motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cayera sobre la carretera.

Tras la caída, los sospechosos se habrían bajado del automóvil y le dispararon en múltiples ocasiones antes de huir del sitio.

Investigación en desarrollo

Agentes judiciales se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.

