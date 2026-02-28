Hallan cuerpo en una quebrada de Pérez Zeledón e investigan si se trata de hombre que desapareció tras discusión

Los vecinos de Pérez Zeledón fueron sacudidos la mañana de este sábado por un macabro hallazgo, pues dentro de una quebrada fue encontrado el cuerpo de un hombre.

Lo que agrava aún más la situación es que se sospecha que podría tratarse de un hombre que desapareció misteriosamente esta semana luego de que, en apariencia, tuvo una discusión con varios sujetos.

La Cruz Roja confirmó a La Teja que el hallazgo se dio a eso de las 9:30 a.m. de este sábado en una quebrada ubicada en Calle Mora, en Río Nuevo de Pérez Zeledón.

El cuerpo fue encontrado en la misma zona donde se reportó la desaparición de Quirós. Foto Archivo.

“Reportan una persona en una quebrada, al parecer fallecida. Despachamos un recurso nuestro al lugar y se confirma la información.

“En escena se aborda a un hombre adulto sin signos vitales. La escena fue entregada a las autoridades policiales”, detalló la Cruz Roja.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en su muerte.

Parte de las labores de la Policía Judicial se enfocan en determinar si ese cuerpo pertenece a Didier Quirós Porras, de 55 años.

Didier Quirós Porras, de 55 años. (OIJ/Cortesía)

Quirós está desaparecido desde el pasado jueves 26 de febrero, cuando se le vio por última vez en ese sector donde esta mañana apareció el cadáver.

Según la información preliminar del OIJ, Quirós desapareció de su propiedad luego de que aparentemente sostuviera una discusión, en horas de la madrugada, con unos hombres desconocidos.

Sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente pocas horas después de lo ocurrido. Los agentes judiciales constataron que en la vivienda hacían falta varios objetos, así como su motocicleta.