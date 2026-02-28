Cruz Roja mantiene intensa búsqueda de hombre arrastrado por el mar en Jacó

Personal de la Cruz Roja mantiene un operativo de búsqueda para tratar de dar con el paradero de un hombre que está desaparecido desde la tarde de este viernes tras ser arrastrado por el mar en Jacó, Puntarenas.

De acuerdo con la Benemérita, el accidente acuático ocurrió pasadas las 6 p.m. del viernes, cuando por medio del sistema de emergencias 9-1-1 recibieron la alerta sobre dos personas que fueron arrastradas por la marea en playa Jacó, en Garabito.

“De inmediato respondimos con dos recursos y, en el lugar, se confirmó la situación. Dos hombres adultos fueron arrastrados por la corriente; se logró extraer a uno de ellos y trasladarlo a la clínica de Jacó en condición urgente. El segundo paciente fue reportado como desaparecido”, detalló la Cruz Roja.

El hombre fue arrastrado por la corriente en playa Jacó. (Cruz Roja/Cortesía)

Desde las primeras horas de la mañana de este sábado los cuerpos de emergencia iniciaron un operativo de búsqueda en dicho sector, en el que también participan familiares del hombre desaparecido.

Además de los recorridos a pie que se realizan a lo largo de la orilla de la playa, también se están realizando patrullajes a nivel marítimo por parte del personal del Servicio Nacional de Guardacostas.