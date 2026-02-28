Esto fue lo último que joven le dijo a su hermano antes de ser atacado mortalmente por su perro

Mauro Vargas recordó con cariño el último momento que vivió junto a su hermano Michael Chavarría, de 24 años, minutos antes de que este muriera tras ser atacado por su propio perro de raza american stafford.

Ese último encuentro entre hermanos ocurrió la mañana del pasado jueves dentro de la casa en la que vivían en el barrio La Esperanza, en Boca Arenal de Cutris, San Carlos.

“Fue en la mañana; antes de salir al trabajo me despedí de él, me dijo que me cuidara mucho y yo le respondí que igual y que fuera a cuidar al perro, porque él iba a limpiar donde estaba el perro. Mi hermano nunca hacía eso temprano, siempre lo hacía en las tardes, pero ese día se levantó temprano y terminó pasando esa tragedia”.

Vargas explicó que Michael tenía a ese perro desde que era un cachorro de cuatro meses y en los últimos 7 años se convirtió en el mejor amigo de su hermano.

Michael Alexander Chavarría murió por el ataque del perro (Cortesía/cortesía)

“Era su mejor amigo, más que todo era su compañero, por eso todos estamos muy extrañados. Muchas noticias no saben lo que dicen, que era agresivo, pero eso es mentira, porque el perro era el mejor amigo de mi hermano.

Vargas también mencionó que anteriormente su mamá quiso que regalaran al animal, pero Michael se lo impidió, pues le dijo que el can era lo que más amaba en esta vida.

“A mi mamá no le gustaba el perro y lo quería regalar, pero mi hermano le dijo que no, porque lo quería demasiado”, añadió Mauro.

Vargas recordó a Michael como un muchacho con un corazón de oro, que por su forma de ser tan noble se ganó el cariño de todo el pueblo que hoy llora su trágica muerte.

Según su hermano, Michael fue atacado cuando iba a limpiar el lugar donde se encontraba el perro. Foto Allan Jara. (cortesía/Según u hermano, Michael fue atacado cuando iba a limpiar el lugar donde se encontraba el perro. Foto Allan Jara.)

“Era una persona demasiado amable, demasiado querido por todo el pueblo, porque era muy servicial y amable, por eso todos están conmocionados, porque lo querían mucho por la forma de ser de él.

“Él siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, no le importaba quién fuera, se iba y lo ayudaba; si le ofrecían pagarle por algo, él decía que no se preocuparan, porque él tenía un corazón muy noble, muy puro”.

La vela de Michael se realizó este viernes a las 5 p.m. en su casa en el barrio La Esperanza, en Boca Arenal de Cutris, mientras que su funeral se llevó a cabo a las 8 p.m. de este sábado en el cementerio de Boca Arenal.