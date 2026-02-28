Sucesos

Taxista es cruelmente asesinado dentro de su carro, se sospecha que pudo tratarse de un asalto

El crimen ocurrió la noche de este viernes en el sector de Juanito Mora, en Barranca, Puntarenas

Por Adrián Galeano Calvo

Un atroz crimen sacudió a la comunidad de Barranca, Puntarenas, la noche de este viernes, pues un taxista fue cruelmente asesinado dentro de su propio vehículo.

Los hechos ocurrieron pasadas las 9 p.m. en el sector de Juanito Mora, en las cercanías de la escuela de esa localidad.

En este sitio fue ubicado un taxi con placa 795 y dentro de este se encontraba un hombre que falleció en el asiento del conductor. Preliminarmente, se habla de que el ahora fallecido presentaba al menos dos disparos en la cabeza.

El taxista fue encontrado sin vida dentro de su propio vehículo. Foto Puntarenas Pacífico TV.
El taxista fue encontrado sin vida dentro de su propio vehículo. Foto Puntarenas Pacífico TV.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido; sin embargo, extraoficialmente trascendió que se trataría de un señor apellidado Ramos.

Una de las versiones preliminares que se manejan con relación al crimen señala que este pudo darse a consecuencia de un supuesto asalto, pero esto no ha sido confirmado por la Policía Judicial.

Muchas personas lamentaron en redes sociales la trágica muerte del taxista, a quien describieron como una persona respetuosa y honrada.

