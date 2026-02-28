Tragedia en Cutris: experta explica cómo un perro tranquilo puede reaccionar y atacar por sorpresa

La muerte de Michael Alexander Chavarría González, de 24 años, tras ser atacado por su propio perro de raza american Stafford ha generado interrogantes sobre qué pudo desencadenar un desenlace tan trágico.

El hecho ocurrió el jueves en Cutris de San Carlos, cuando el joven limpiaba el espacio del animal en su vivienda.

Según trascendió, el perro lo atacó en el cuello.

Chavarría tenía al can desde que era cachorro y, de acuerdo con allegados, mantenían un vínculo muy cercano, pues siempre pasaban juntos.

El animal, llamado Rex, tenía más de 7 años con su dueño.

Ante lo sucedido, la presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, Silvia Coto Mora, explicó que existen múltiples factores que pueden exacerbar conductas agresivas o reacciones inesperadas, incluso en mascotas con historial tranquilo.

Señaló que condiciones como la edad avanzada, la pérdida de vista, oído u olfato, así como enfermedades que generen dolor, estrés o deterioro cognitivo, pueden colocar al animal en un estado constante de alerta e incertidumbre.

Coto detalló que un perro con sentidos comprometidos puede sobresaltarse si es tocado sin previo aviso y reaccionar por sorpresa, no necesariamente por antecedentes de agresividad.

“Un perro que históricamente ha sido la mascota de la familia y que es muy tranquilo, que es muy noble de temperamento, por ejemplo, si pierde la vista y pierde el oído o los tiene comprometidos y de repente yo llego a abrazarlo o alzarlo para cargarlo, puede ser que él se sobresalte, se asuste y me muerda, no porque haya tenido problemas de conducta históricamente, sino simplemente porque se sorprende de lo que está pasando y es una reacción”, dijo.

También advirtió que ignorar señales de advertencia en el lenguaje corporal, como posturas tensas o intentos de marcar límites, podría detonar una respuesta más intensa.

La especialista recalcó que el manejo adecuado, la observación y el respeto a las señales del animal son claves para prevenir este tipo de situaciones.