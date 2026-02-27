Hermano de joven que murió atacado por su propio perro revela la verdad detrás de la mortal tragedia

Detrás de la triste muerte de Michael Alexander Chavarría González, el joven de 24 años que fue atacado por su propio perro, existe una situación que no todos conocían.

Así lo reveló su hermano, Mauro Vargas, quien explicó que Michael no había adquirido al perro recientemente; más bien, lo tenía desde que era un cachorrito y aseguró que ese animal era el mejor amigo de su hermano.

“Él lo tenía desde que era un cachorro de apenas cuatro meses, el perro estuvo toda su vida junto a él, mucha gente dice lo que no es, pero él y el perro eran mejores amigos”, dijo Vargas.

LEA MÁS: “Lo tenía prensado del cuello”: cuñado de joven asesinado por un perro relata angustiosos momentos mientras el animal lo atacaba

La tragedia que tiene a esta familia de luto ocurrió la mañana de este jueves en barrio La Esperanza, en Boca Arenal de Cutris, San Carlos, cuando Michael fue atacado por su perro de raza American Stafford.

En el hecho también resultó herida la mamá de Michael, quien sufrió una mordedura cuando trató de separar al perro de su hijo, Mauro contó que su mamá está bien de salud.

Michael Alexander Chavarría murió por el ataque del perro (Cortesía/cortesía)

No era un perro agresivo

Mauro contó que su hermano siempre cuidó muy bien del perro y por eso este nunca fue agresivo con él ni con nadie durante los siete años que lo tuvo.

“El perro no vivía amarrado como muchos han dicho, era un perro bueno, pero uno nunca sabe lo que va a pasar”

Vargas contó que Michael padecía una discapacidad y en ese perro había encontrado a su mejor amigo, prácticamente eran inseparables.

“El perro era su mejor amigo, más que todo era su compañero, por eso todos estamos muy extrañados. Muchas noticias no saben lo que dicen, que el perro era agresivo, pero eso es mentira, porque el perro era el mejor amigo de mi hermano.

LEA MÁS: Hay algo que nunca falta en el juicio por el homicidio de Nadia Peraza

“Es muy extraño, uno dice que los planes de Dios son diferentes, porque el perro era su mejor amigo y compañía. Como mi hermano tenía una discapacidad, si él tenía un problemilla o así se iba a sentar con el perro y le hablaba, le contaba sus cosas, eran demasiado unidos”.

Según Vargas, el can siempre se mostró muy dócil, pues convivía con otros perros y hasta con gatos, incluso mencionó que sus sobrinos pequeños también llegaban a la casa y el perro nunca se mostró agresivo.

El ataque ocurrió en la casa en la que Michael vivía con su familia. Foto Allan jara. (cortes/El ataque ocurrió en la casa en la que Alexander vivía con su familia. Foto Allan jara.)

“Lo que dicen es que eso tal vez pasó porque el perro estaba muy mayor, tal vez llegó a desconocer a mi hermano y se sintió amenazado”.

Corazón noble

Michael fue recordado por su hermano como un muchacho con un corazón de oro, que por su forma de ser tan noble se ganó el cariño de todo un pueblo que hoy llora su trágica muerte.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de balazos en la cabeza tras discutir con sujetos en moto fuera de su casa

“Era una persona demasiado amable, demasiado querido por todo el pueblo, porque era muy servicial y amable, por eso todos en el pueblo están conmocionados, porque lo querían demasiado por la forma de ser de él.

“Él siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, no le importaba quién fuera, se iba y lo ayudaba, si le ofrecían pagarle por algo, él decía que no se preocuparan, porque él tenía un corazón muy noble, muy puro”.