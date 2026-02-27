Hombre es asesinado de balazos en la cabeza tras discutir con sujetos en moto fuera de su casa

Responder el llamado de una persona que se encontraba fuera de su casa fue la peor decisión que pudo tomar un vecino de Purral en Goicoechea, San José, pues segundos después de salir de la vivienda fue ejecutado de un disparo en la cabeza.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al homicidio ocurrido a eso de las 8:50 p.m. del jueves en el sector conocido como La 85, en Purral.

En cuanto a la víctima de este hecho, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre apellidado Jiménez, de 40 años.

Jiménez fue asesinado de un disparo en la cabeza. Foto Archivo.

Según la versión preliminar del OIJ, los hechos se dieron cuando supuestamente dos sujetos en motocicleta llegaron a buscar a Jiménez hasta su vivienda en ese mencionado sector.

“Al parecer, este hombre se encontraba en su vivienda, momento en el que llegaron dos sujetos en una motocicleta. Estos lo llaman y el ofendido sale de su casa, se da una discusión y uno de ellos saca un arma de fuego y le dispara en la cabeza”, detalló el OIJ.

Personal de la Cruz Roja fue alertado sobre la agresión, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por Jiménez.

La Policía Judicial aún no ha determinado cuál sería el motivo detrás de este caso, pero por como se dieron los hechos no descarta un posible ajuste de cuentas.