Ejecutan a hombre de múltiples balazos en Purral

La ola de violencia que afecta al país cobró una nueva víctima esta noche, pues un hombre perdió la vida tras ser ejecutado de múltiples balazos.

Así lo confirmó a La Teja la central de Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:50 p.m. en Purral de Goicoechea, en el sector conocido como La 85, en la primera alameda.

Según la Benemérita, el comité local recibió la alerta sobre una balacera en la que un hombre resultó herido de gravedad, por lo que personal médico fue enviado al sitio.

Cuando los paramédicos llegaron a la escena, confirmaron que en efecto se trataba de un hombre que había recibido varios disparos y que para ese momento ya no presentaba signos vitales.

De momento, las autoridades mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con alguna persona sospechosa de asesinar a ese hombre, cuya identidad no ha sido dada a conocer.