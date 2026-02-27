Asesino de Cupido, querido vendedor de flores, dijo frase que hizo hervir la sangre de toda su familia

En el juicio en el que fue condenado por el atroz homicidio de Álvaro Monge Hernández, un querido vendedor de flores conocido como Cupido, un hombre de apellido Zamora pronunció una frase que hizo hervir la sangre de toda la familia de Monge.

Así lo contó a La Teja Diego Espinoza, sobrino de Álvaro, quien explicó que, durante la primera audiencia del debate realizado por flagrancia, ese hombre causó dolor e indignación en su familia, debido a sus palabras.

LEA MÁS: Esta fue la muchacha de 23 años que murió tras trágico accidente en ruta 27

“En la primera audiencia en la que estuvo presente toda la familia, él (Zamora) pidió la palabra y dijo: ‘Yo solo quiero decirle a la familia (de Cupido) que solamente me defendí’”, dijo Espinoza.

El sobrino de Cupido dijo que esas palabras de Zamora le causaron mucha indignación, pues él atacó a su tío a traición y lo golpeó varias veces en la cabeza con la tapa de concreto de una alcantarilla sin que Álvaro pudiera defenderse.

Álvaro Monge era un querido vendedor de flores al que de cariño le decían "Cupido". Foto Facebook. (FAcebook/Álvaro Monge era un querido vendedor de flores al que de cariño le decían "Cupido". Foto Facebook.)

LEA MÁS: OIJ revela la identidad de cliente de minisúper que fue asesinado por sicarios cuando salía de hacer sus compras

Ese atroz hecho ocurrió en Los Guido de Desamparados en noviembre del año pasado y según as autoridades, Zamora asesinó a Cupido solo porque este se negó a darle ¢200 que le había exigido.

La buena noticia para la familia de Monge llegó esta semana, pues se dio a conocer que el Tribunal a cargo condenó a Zamora a 25 años de cárcel por el homicidio de Álvaro.

LEA MÁS: Condenan a hombre que invitó a mujer extranjera a Costa Rica y la hizo vivir el peor de los infiernos

“Es como si nos hubiéramos pegado el Gordo; suena muy feo, pero es la verdad. Yo sé que mucha gente me va a entender, porque cuando un familiar de uno fallece por un asesinato, lo que se busca es justicia, que no quede impune; entonces para nosotros esto es una gran alegría, porque lamentablemente en este país no todos los casos terminan así”.