Esta fue la muchacha de 23 años que murió tras trágico accidente en ruta 27

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la identidad de la muchacha que la tarde de este miércoles murió en un trágico accidente ocurrido en Caldera, Puntarenas.

LEA MÁS: Tragedia en la ruta 27: muchacha de 23 años murió tras fatal accidente en Caldera

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que se trataba de una joven apellidada Salazar, de 23 años.

De acuerdo con las autoridades, el mortal accidente ocurrió a eso de las 5 p.m. de este miércoles sobre la ruta 27, específicamente 200 metros al norte del almacén fiscal.

La muchacha sufrió el accidente cuando conducía una motocicleta.

LEA MÁS: Ofrecían casas modulares y equipo hotelero, cobraban millonarias primas y desaparecían: dos sospechosos cayeron

“El incidente se dio cuando supuestamente la ahora fallecida viajaba en una motocicleta, esta presuntamente pierde el control de la misma y por razones que se investigan colisionó contra un vehículo pesado que estaba estacionado en la carretera”. detalló el OIJ.

LEA MÁS: Condenan a hombre que invitó a mujer extranjera a Costa Rica y la hizo vivir el peor de los infiernos

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron el accidente, pero cuando llegaron a la escena ya no había nada que hacer por la muchacha.