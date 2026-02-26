Ofrecían casas modulares y equipo hotelero, cobraban millonarias primas y desaparecían: dos sospechosos cayeron

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó dos allanamientos en Belén, donde fueron detenidas dos personas sospechosas de integrar una presunta red dedicada a la estafa.

Dos personas fueron detenidas por supuestas estafas con casas modulares y equipo hotelero. (OIJ/cortesía)

Según explicó Pablo Calvo, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, se trata de una mujer de 42 años y un hombre de 47, ambos de apellido Solano, quienes figuran como sospechosos en al menos 18 causas que se habrían dado entre enero de 2023 y mayo de 2025.

Allanamientos en Belén por estafas (OIJ/Cortesía)

Según la investigación, los sospechosos contactaban a las víctimas a través de redes sociales, donde ofrecían la venta de equipo hotelero y casas modulares.

Las personas interesadas realizaban transferencias bancarias a cuentas vinculadas con supuestas empresas, entregando montos elevados como prima. En algunos casos, posteriormente se les solicitaba un pago adicional.

Sin embargo, tras recibir el dinero, las empresas al parecer se desligaban de las víctimas hasta perder todo contacto. Los afectados nunca recibían ni las casas modulares ni el equipo adquirido.

Allanamientos en Belén por estafas (OIJ/Cortesía)

Las autoridades señalaron que las sociedades cambiaban de nombre y de ubicación comercial con frecuencia, operando en sectores de Alajuela, Heredia y Guanacaste, lo que dificultaba el rastreo.

Millonario perjuicio

El perjuicio económico supera los ₡60 millones y los $92.000, según estimaciones del OIJ.

LEA MÁS: “Lo tenía prensado del cuello”: cuñado de joven asesinado por un perro relata angustiosos momentos mientras el animal lo atacaba

Durante los allanamientos se decomisaron vehículos, cuadraciclos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Además, las autoridades indicaron que algunas víctimas acudían directamente a los locales comerciales, donde eran despojadas de importantes sumas de dinero bajo la promesa de concretar la compra.

El caso continúa bajo investigación y no se descartan más denuncias relacionadas con este mismo modo de operación.