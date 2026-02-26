“Lo tenía prensado del cuello”: cuñado de joven asesinado por un perro relata angustiosos momentos mientras el animal lo atacaba

El dolor embarga a la familia del joven de 23 años, quien murió tras ser atacado por un perro en Boca Arenal, en Cutris de San Carlos.

Miguel Flores, cuñado de la víctima, compartió cómo se enteró de la tragedia que, según le relataron, ocurrió dentro de la vivienda.

“Mi esposa me llamó y me dijo que a mi cuñado lo había matado el perro de la casa, que es de mi suegra, un pitbull o american stafford, algo así”, contó.

El perro acabó con la vida del joven de 23 años. Foto creada con IA (Gemini IA/cortesía)

Según comentó, el joven estaba limpiando donde se encontraba el animal, que era de comportamiento agresivo y permanecía amarrado la mayor parte del tiempo.

“Él estaba aseando donde estaba el perro. Mi suegra se fue para adentro, pasaron como 30 minutos y cuando llegaron a ver, ya lo había matado, lo tenía prensado del cuello y se desangró”, relató conmovido.

Flores explicó que, en medio de la desesperación, al percatarse de que estaba fallecido, el perro fue sacrificado.

El familiar indicó, además, que el joven tenía una discapacidad, no detalló de qué tipo, por lo que permanecía casi siempre en la vivienda.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja, que al llegar al sitio confirmó que el hombre no presentaba signos vitales. La Cruz Roja también trasladó a una mujer a un centro médico.

Miguel aseguró que el perro era de cuidado de la casa, y que estaba bien atendido y alimentado, pero que el animal siempre fue muy bravo.

“Se sabía que el perro era bien bravo y nadie se le acercaba, pero él (la víctima) se confió. Era una persona que era conocida aquí por todos en el barrio”, dijo.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Se está a la espera de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegue a levantar el cuerpo.