Ataque de perro deja a un joven fallecido y una mujer grave en San Carlos

La Cruz Roja atendió hace pocos minutos una emergencia en Cutris, de San Carlos donde se reportó el ataque de un perro de raza American Stanford contra dos personas.

Una mujer resultó herida y un joven fallecido. (Cruz Roja/Cortesía)

Según el informe preliminar, al llegar al sitio los cruzrojistas localizaron a un joven de 23 años sin signos vitales. En el lugar también fue atendida una mujer adulta, quien presentaba heridas de consideración y fue trasladada en condición urgente a un centro médico.

Las circunstancias en que ocurrió el ataque están bajo investigación.

Los agentes del OIJ atienden la escena.