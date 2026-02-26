Sucesos

Ataque de perro deja a un joven fallecido y una mujer grave en San Carlos

El hecho ocurrió en Cutris de San Carlos; un joven de 23 años fue declarado sin signos vitales en el sitio

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió hace pocos minutos una emergencia en Cutris, de San Carlos donde se reportó el ataque de un perro de raza American Stanford contra dos personas.

últimas horas cruz roja
Una mujer resultó herida y un joven fallecido. (Cruz Roja/Cortesía)

Según el informe preliminar, al llegar al sitio los cruzrojistas localizaron a un joven de 23 años sin signos vitales. En el lugar también fue atendida una mujer adulta, quien presentaba heridas de consideración y fue trasladada en condición urgente a un centro médico.

LEA MÁS: Acribillado en Cot: joven de 19 años muere de un disparo en la cabeza

Joven falleció al ser atacado por perro en San Carlos

Las circunstancias en que ocurrió el ataque están bajo investigación.

Los agentes del OIJ atienden la escena.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
jovenfallecido ataque perrocutrisataque perroamerican standford
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.