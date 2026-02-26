Acribillado en Cot: joven de 19 años muere de un disparo en la cabeza

En un nuevo hecho de violencia, un joven de 19 años fue asesinado la noche del miércoles en Cot de Oreamuno, Cartago.

La alerta ingresó a eso de las 8:52 p.m., específicamente 250 metros al este de la capilla de Cot.

Según el reporte de la Cruz Roja, al llegar la unidad de soporte básico, los paramédicos encontraron a un hombre con herida de arma de fuego en la cabeza y sin signos vitales en la escena, por lo que fue declarado fallecido en el sitio.

A la llegada de los cruzrojistas a Cot de Cartago, ya el joven había fallecido. (Cruz Roja)

Este crimen se convierte en el segundo homicidio registrado en pocos días en Cot, luego de que el sábado anterior fuera asesinado un hombre de apellido Rivera, de 30 años, cerca de donde se dio la balacera de este miércoles en la noche.

Las autoridades judiciales investigan este nuevo ataque armado que mantiene en alerta a los vecinos de la zona.