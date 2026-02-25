Así fue cómo asesinaron a balazos a dueño de gimnasio en Guápiles

Un hombre de 45 años, identificado como Errol Alberto Jiménez, es la víctima del homicidio ocurrido la noche del martes en barrio Pinares, en Guápiles.

Según el Organismo de Investigación Judicial, la víctima iba en su moto cuando otro hombre, también a bordo de una motocicleta, lo abordó. Sin mediar palabra, el sospechoso abrió fuego contra él en múltiples ocasiones.

Errol Jiménez fue asesinado en Guápiles. (Cortesía/Cortesía)

Tras los primeros disparos, Jiménez se bajó de la motocicleta e intentó huir corriendo; sin embargo, el agresor le volvió a disparar. El hombre cayó a unos 50 metros del punto inicial del ataque, donde falleció producto de las heridas, así lo confirmó la Cruz Roja

LEA MÁS: Asesinan a hombre en Guápiles: víctima sería dueño de un gimnasio de la zona

Información preliminar indica que presentaba múltiples impactos de bala en brazos, hombro, espalda y pecho.

El ahora fallecido sería el dueño de un gimnasio de la zona.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y recaban indicios para esclarecer las causas del homicidio.