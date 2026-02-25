Sucesos

Así fue cómo asesinaron a balazos a dueño de gimnasio en Guápiles

El hombre de 45 años, dueño de un gimnasio, fue asesinado la noche del martes

Por Silvia Coto

Un hombre de 45 años, identificado como Errol Alberto Jiménez, es la víctima del homicidio ocurrido la noche del martes en barrio Pinares, en Guápiles.

Según el Organismo de Investigación Judicial, la víctima iba en su moto cuando otro hombre, también a bordo de una motocicleta, lo abordó. Sin mediar palabra, el sospechoso abrió fuego contra él en múltiples ocasiones.

Errol Jiménez fue asesinado en Guápiles. (Cortesía/Cortesía)

Tras los primeros disparos, Jiménez se bajó de la motocicleta e intentó huir corriendo; sin embargo, el agresor le volvió a disparar. El hombre cayó a unos 50 metros del punto inicial del ataque, donde falleció producto de las heridas, así lo confirmó la Cruz Roja

Información preliminar indica que presentaba múltiples impactos de bala en brazos, hombro, espalda y pecho.

El ahora fallecido sería el dueño de un gimnasio de la zona.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo y recaban indicios para esclarecer las causas del homicidio.

errol jiménezhomicidioguápilescrimendueño de gimnasio
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

