Asesinan a hombre en Guápiles: víctima sería dueño de un gimnasio de la zona

Hombre fue asesinado a balazos en Pinares de Guápiles

Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado la noche de este martes en el sector de Pinares, en Guápiles, tras ser atacado a balazos.

El hombre fue asesinado a balazos en Guápiles.

Según las versiones preliminares, los sospechosos llegaron hasta donde estaba y dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima, que falleció en el sitio producto de las heridas.

Según los primeros reportes, el ahora fallecido sería el dueño de un gimnasio de la zona.

La Policía mantiene en custodia la escena mientras está a la espera de que lleguen los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

