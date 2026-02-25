Ataque a balazos en Guácimo deja un hombre fallecido sobre la ruta 32

Un hombre fue asesinado la noche de este martes en un ataque a balazos registrado en la entrada principal a Guácimo, sobre la ruta 32.

La Cruz Roja confirmó que, al llegar al sitio, los paramédicos localizaron a un hombre fallecido, quien presentaba múltiples heridas de bala.

Un hombre fue asesinado a balazos en Guácimo. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

Oficiales de la Fuerza Pública mantienen la escena custodiada mientras se coordina la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán del levantamiento del cuerpo.

De momento, se desconoce la identidad de la víctima.