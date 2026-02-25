Padre Sergio sobre doble homicidio en Cristo Rey: “Las chiquitas me preguntaron que qué hacen ahora que no tienen mamá”

“He llorado de corazón y he llorado muchísimo. No solo lloro por los dos fallecidos sino por los hijos que deja la mujer, las gemelitas, me parte el alma porque ellas me preguntaron que qué hacían ahora que no tenían mamá. ¿Qué les explico? ¿Qué les digo?”.

Destrozado, así encontramos al padre Sergio Valverde este martes 24 de febrero, cuando lo visitamos por el doble homicidio en el barrio Cristo Rey, en ese lugar que tanto ha luchado por sanear, pero que de tanto en tanto la realidad le recuerda a punta de bala que la guerra está lejos de terminar.

Gran dolor para el padre Sergio Valverde, quien cargó el ataúd de una mamá asesinada que deja 4 hijos y era beneficiaria de Obras del Espíritu Santo. (Cortesía/Cortesía)

“Estamos en guerra, es un hecho. Tenía mucho tiempo de no sufrir una situación así. Es muy duro. Uno se siente tan pequeño, pero al mismo tiempo con más ganas de seguir luchando para evitar que estas cosas sucedan, porque nuestra obra evita muchas cosas”, se trata de motivar a sí mismo el padre.

LEA MÁS: Doble homicidio en Cristo Rey: Menor de edad y mujer estaban comiéndose un gallito cuando ocurrió la tragedia

Muy dolido acepta que el doble homicidio es un golpe muy duro al corazón de la comunidad de Cristo Rey. “He luchado con todo lo que tengo y más para que esto no se dé, pero a pesar de que teníamos años de años de no vivirlo, nos tocó otra vez.

“Nos tocó llorar un doble asesinato de dos personas muy cercanas. El joven era parte aquí de la hermandad y en Semana Santa nos ayudaba vestido de soldado romano y en otras actividades, un muchacho sanito”, recuerda el sacerdote.

En la parroquia Cristo Rey del padre Sergio se realizaron los funerales del joven y la mujer asesinados el domingo 22 de febrero. (Rafael Pacheco Granados)

También tuvo palabras para la mujer de 36 años. “El sábado pasado (21 de febrero) estuvo con nosotros en una actividad que realizamos para entregar útiles escolares. La recuerdo como una mujer luchadora que ahora dejó 4 hijitos: el varón es el mayor, unas gemelitas y otra mujercita más. Ella comió con nosotros ese sábado. Fue una mujer muy luchadora por sus hijos.

El padre Sergio muy golpeado por el doble homicidio en barrio Cristo Rey

LEA MÁS: Valiente señora evitó que su hija fuera cruelmente asesinada delante de sus tres hijos

“Las gemelitas son preciosas, incluso aquí (en Obras del Espíritu Santo) son monaguillas. Verlas llorar con tanto dolor me parte el alma. Cómo explicarles lo que pasó. Verla sirviendo como monaguillas en la celebración, en la cual el cuerpo que estaba era el de su mamá, me dolió demasiado”, agrega muy afectado.

Después de agarrar aire, el padre Sergio advierte que jamás bajará la guardia y que su lucha contra este tipo de asesinatos seguirá las 24 horas.

El padre Sergio Valverde habla de la mamá de 4 hijos que fue asesinada

“Precisamente para eso son las Torres de la Alegría, para tener a los jóvenes ocupados, con Dios y haciendo el bien. La guerra es contra tanto mal que hay en la sociedad, no podemos bajar los brazos.

LEA MÁS: Fiscalía de Género abre investigación en Costa Rica vinculada a archivos de Jeffrey Epstein

“Duele, lloramos, pero seguimos la lucha”, concluye el padre quien agarró fuerzas de donde no tenía y de una vez se fue a una cita a Cartago.

Comiéndose un gallito

Las autoridades confirman que a las 12:01 de la madrugada del lunes 23 de febrero recibieron la alerta de una balacera en el barrio Cristo Rey de San José y cuando llegaron al lugar se encontraron con dos personas fallecidas.

De acuerdo al reporte oficial, se trata de un menor de edad de 17 años y una mujer de 36 años, quienes estaban a no más de un metro de la puerta de la casa.

Las autoridades confirman que a las 12:01 del lunes 23 de febrero recibieron la alerta de una balacera en el barrio Cristo Rey de San José y cuando llegaron al lugar se encontraron con dos personas fallecidas.

Nosotros estuvimos en la misa de la mujer, la cual se realizó en la parroquia Cristo Rey, la del padre Sergio Valverde, quien incluso estuvo al final de la ceremonia dándole palabras de fortaleza a los 4 hijos que ahora se quedaron sin su mamá.

Nos cuentan algunos testigos que por nada del mundo nos dieron sus nombres por temor de lo que pasa, que el menor y la mujer estaban comiéndose un gallito muy cerquita de la casa.

De un pronto a otro llegaron dos motos y comenzaron a tirar balas directamente a donde estaban ellos. No fue una moto, fueron dos. De inmediato se fueron sin que nadie se diera cuenta.

El caso queda en manos del OIJ quienes de inmediato pidieron los videos de todas las cámaras de los lugares cercanos para ver si le pueden seguir el rastro a los asesinos.

Nos confirman que justo en el lugar del asesinato no hay cámaras, por eso los videos que se tienen son de las dos motos conforme llegaron y se fueron tras cumplir su objetivo.

Los dos asesinados no estaban ni a un metro de la puerta de su casa cuando fueron sorprendidos por la balacera.

Tienen miedo

Varios jóvenes que acompañaron en el dolor a los familiares nos confirmaron estar llenos de miedo.

“Tenemos miedo de tan siquiera asomarnos a la puerta”, nos dijeron dos jóvenes con los que conversamos y de quienes no daremos los nombres por el temor que sienten en estos momentos.

“Ellos (los ahora fallecidos) estaban justo al frente de sus casas y ni eso los protegió. Se dice que quienes los mataron podrían regresar, por eso es el temor que tenemos varios. Ya no se puede salir ni a la puerta”, comentan.

“Por dicha ya fueron a limpiar porque eso nos impactó demasiado, ver tantísima sangre. Nos están diciendo que hay como un toque de queda a partir de las seis de la tarde, que es mejor que no salgamos y eso vamos a hacer”, confirma uno de los menores.

“Lo que más preocupa es que a como está esto, uno no sabe si será el próxmo porque ahora matan sin que uno sea culpable de nada. En verdad que tenemos miedo de día y de noche”, dicen con tremendo dolor.