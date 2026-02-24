Sucesos

Valiente señora evitó que su hija fuera cruelmente asesinada delante de sus tres hijos

La valiente acción de la señora fue fundamental para que el sospechoso fuera condenado por ese ataque

Por Adrián Galeano Calvo

Una valiente señora le salvó la vida a su hija al evitar que la expareja de esta le arrebatara la vida de forma cruel delante de sus tres hijos menores de edad.

El hombre de apellido Argüello ya había cometido otras agresiones contra la mujer y finalmente terminó lo pagará, pues fue condenado a 26 años y un mes de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de tentativa de femicidio, incumplimiento o abuso de patria potestad, violación de domicilio, maltrato y ofensas a la dignidad de la mujer.

Los hechos por los que Argüello fue sentenciado iniciaron el 23 de mayo del 2023, cuando el sujeto golpeó en la cara a la hija que tuvo con la mujer, que apenas tenía un año y siete meses. Ese mismo día, maltrató físicamente a la ofendida.

Mujer agredida. Foto Shutterstock
La madre de la mujer intervinó para salvarle la vida. Foto Shutterstock

“En noviembre de ese mismo año, aproximadamente seis meses después de que la ofendida finalizó la relación sentimental que tenía con el imputado, él ingresó a su casa, en Upala, sin autorización, y agredió físicamente a la mujer, al tiempo que la amenazó de muerte”, detalló la Fiscalía.

El último hecho, y el más grave de todos, ocurrió el 6 de agosto del año pasado, cuando la mujer se encontraba durmiendo con sus tres hijos menores de edad.

Argüello perforó una lámina de fibrolit para ingresar a la casa y, cuando fue sorprendido por la mujer, la insultó e intentó asfixiarla hasta que ella perdió el conocimiento y fue auxiliada por su madre, sin que, afortunadamente, perdiera la vida”, señaló la Fiscalía.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

