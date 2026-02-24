Doble homicidio en Cristo Rey: Menor de edad y mujer estaban comiéndose un gallito cuando ocurrió la tragedia

Las autoridades confirman que a las 12:01 de la madrugada del lunes 23 de febrero recibieron la alerta de una balacera en el barrio Cristo Rey de San José y cuando llegaron al lugar se encontraron con dos personas fallecidas.

De acuerdo al reporte oficial, se trata de un menor de edad de 17 años y una mujer de 36 años, quienes estaban a no más de un metro de la puerta de la casa.

El padre Sergio puso una microbus de Obras del Espíritu Santo para que llevara a amigos y familiares al cementerio. (Cortesía/Cortesía)

Nosotros estuvimos en la misa de la mujer, la cual se realizó en la parroquia Cristo Rey, la del padre Sergio Valverde, quien incluso estuvo al final de la ceremonia dándole palabras de fortaleza a los 4 hijos que ahora se quedaron sin su mamá.

Nos cuentan algunos testigos que por nada del mundo nos dieron sus nombres por temor de lo que pasa, que el menor y la mujer estaban comiéndose un gallito muy cerquita de la casa.

De un pronto a otro llegaron dos motos y comenzaron a tirar balas directamente a donde estaban ellos. No fue una moto, fueron dos. De inmediato se fueron sin que nadie se diera cuenta.

El menor de 17 años y la mujer de 36 se estaban comiendo un gallito cuando los alcanzaron las balas. (Jose Cordero)

El caso queda en manos del OIJ quienes de inmediato pidieron los videos de todas las cámaras de los lugares cercanos para ver si le pueden seguir el rastro a los asesinos.

Nos confirman que justo en el lugar del asesinato no hay cámaras, por eso los videos que se tienen son de las dos motos conforme llegaron y se fueron tras cumplir su objetivo.

Los dos asesinados no estaban ni a un metro de la puerta de su casa cuando fueron sorprendidos por la balacera.