Sucesos

Doble homicidio en Cristo Rey: “Tenemos miedo de asomarnos a la puerta”, aseguran jóvenes de la comunidad

Varios jóvenes vecinos del barrio Cristo Rey cuentan que tras el doble homicidio ahora tienen miedo de salir a cualquier hora

Por Eduardo Vega

Luego del funeral de una de las víctimas del doble homicidio sucedido el pasado lunes 23 de febrero en el josefino barrio de Cristo Rey, varios jóvenes que acompañaron en el dolor a los familiares nos confirmaron estar llenos de miedo.

“Tenemos miedo de tan siquiera asomarnos a la puerta”, nos dijeron dos jóvenes con los que conversamos y de quienes no daremos los nombres por el temor que sienten en estos momentos.

El joven menor de edad se llamaba Maicol Jesús Ruiz. Este obituario circuló por redes sociales. (Cortesía/Cortesía)

“Ellos (los ahora fallecidos) estaban justo al frente de sus casas y ni eso los protegió. Se dice que quienes los mataron podrían regresar, por eso es el temor que tenemos varios. Ya no se puede salir ni a la puerta”, dicen.

Para estos jóvenes que conversaron con nosotros fue muy duro ver la cantidad de sangre que quedó en el lugar donde las dos personas (un joven menor de edad y una mujer de apellido Calderón de 36 años) fueron asesinadas.

“Por dicha ya fueron a limpiar porque eso nos impactó demasiado, ver tantísima sangre. Nos están diciendo que hay como un toque de queda a partir de las seis de la tarde, que es mejor que no salgamos y eso vamos a hacer”, confirma uno de los menores.

“Lo que más preocupa es que a como está esto, uno no sabe si será el próxmo porque ahora matan sin que uno sea culpable de nada. En verdad que tenemos miedo de día y de noche”, dicen con tremendo dolor.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

