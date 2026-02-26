Tragedia en la ruta 27: muchacha de 23 años murió tras fatal accidente en Caldera

Una joven de aproximadamente 23 años perdió la vida la tarde de este miércoles 25 de febrero tras verse involucrada en un accidente de tránsito en Caldera, Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:02 p. m., según confirmó Monserrath Quirós, de la central de comunicaciones de la institución.

Mujer derrapó en carretera y fue impactada por un camión, según versión preliminar. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría derrapado y, tras quedar sobre la vía, fue impactada por un camión que pasaba por el sitio.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar, la joven ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en la escena.

La fatalidad ocurrió sobre la ruta 27, 200 metros al norte del almacén fiscal, en Caldera.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.