Conductor sobrevivió de milagro tras aparatoso vuelco en puente del río Jorco

Un conductor vivió lo que muchos califican como un verdadero milagro luego de un aparatoso accidente ocurrido en el puente sobre el río Jorco, en Desamparados.

Por razones que se investigan, el vehículo se precipitó y terminó volcado, quedando con las llantas hacia arriba tras el fuerte impacto, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

La Cruz Roja Costarricense informó que llevaron a una persona en condición delicada al Hospital del Trauma para su valoración y atención médica.

La situación ocurrió la tarde de este miércoles 25 de febrero; muchos vecinos salieron para tratar de ayudar; sin embargo, los rescatistas tuvieron que hacer un rescate vertical.

De momento, no se han confirmado las causas que provocaron la precipitación del vehículo.