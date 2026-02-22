Aparatoso accidente en Santa Ana: Audi cae a quebrada y ocupantes huyen

Un vehículo Audi terminó dentro de una quebrada este domingo tras un aparatoso incidente ocurrido en calle Lajas, en Santa Ana.

El hecho se registró 50 metros al este de Plaza Koros, en una zona donde actualmente se realizan varias obras en la quebrada.

Según versiones preliminares, el conductor habría perdido el control del automóvil por razones que aún se investigan, lo que provocó que el carro se precipitara y quedara con visibles daños en su estructura.

A pesar de lo impactante de la escena, los ocupantes lograron salir por sus propios medios.

Un carro cayó en una quebrada en Santa Ana (cortesía/cortesía)

Testigos indicaron que, tras abandonar el vehículo, las personas que viajaban en el automotor se dieron a la fuga antes de la llegada de las autoridades, por lo que hasta el momento se desconocen sus identidades y su condición de salud.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que mediaron en el incidente.