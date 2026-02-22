Identifican a hombre de 32 años que murió tras impactar contra un poste en Grecia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó este domingo al hombre que falleció en horas de la madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en Grecia.

Se trata de un sujeto de apellido Ureña, de 32 años.

Un hombre falleció en un accidente en Grecia. Foto Evolución Noticias Costa Rica, Facebook (Evolución /cortesía)

El hecho se registró a las 2:45 a.m. en Rincón de Arias, específicamente en las afueras del supermercado Más x Menos, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

Por razones que se investigan, Ureña perdió el control del automóvil y colisionó contra el poste de la estructura de una malla perimetral, lo que destrozó por completo el vehículo y le provocó la muerte en el sitio.

LEA MÁS: Desgarrador audio con las últimas palabras de su hija fue escuchado por papá tras su muerte

A la llegada de los equipos de emergencia, Ureña fue declarado fallecido. Posteriormente, las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

LEA MÁS: Fatal accidente en Grecia deja un conductor fallecido en Rincón de Arias

Las causas del accidente se encuentran en investigación, aunque se presume que hubo exceso de velocidad.