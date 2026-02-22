Sucesos

Identifican a hombre de 32 años que murió tras impactar contra un poste en Grecia

El conductor perdió el control del vehículo, chocó contra el poste de una malla perimetral y falleció en el sitio

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó este domingo al hombre que falleció en horas de la madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en Grecia.

Se trata de un sujeto de apellido Ureña, de 32 años.

Un hombre falleció en un accidente en Grecia. Foto Evolución Noticias Costa Rica, Facebook
El hecho se registró a las 2:45 a.m. en Rincón de Arias, específicamente en las afueras del supermercado Más x Menos, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

Por razones que se investigan, Ureña perdió el control del automóvil y colisionó contra el poste de la estructura de una malla perimetral, lo que destrozó por completo el vehículo y le provocó la muerte en el sitio.

A la llegada de los equipos de emergencia, Ureña fue declarado fallecido. Posteriormente, las autoridades judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las causas del accidente se encuentran en investigación, aunque se presume que hubo exceso de velocidad.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

