Integrante de la banda “Los Buhos” de Fray Casiano recibe 12 años de prisión por intento de homicidio

Un hombre, de apellidos Avilés Sancho, integrante de la banda criminal conocida como “Los Buhos”, pasará 12 años en la cárcel por intento de homicidio contra una mujer.

La banda operaba en Fray Casiano de Puntarenas y la afectada es una mujer de apellido Cruz.

La sentencia fue dictada en los tribunales de Puntarenas: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas logró demostrar, durante el juicio, que el imputado atentó contra la vida de la víctima.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio del 2024 en la noche, cuando la mujer transitaba en motocicleta sobre la calle en Fray Casiano.

Según lo expuesto por la Fiscalía, Avilés disparó en al menos cuatro ocasiones, logrando herir a la víctima en el tórax. La motivación del ataque, según la investigación, habría sido una venganza, vinculada a actividades delictivas de la organización a la que pertenece, que incluyen sicariato, tráfico de drogas y armas.

Desde su detención, Avilés Sancho ha permanecido en prisión preventiva; mientras la sentencia queda en firme, deberá cumplir con esa medida por seis meses más.