En tiempo récord condenan por Flagrancia a hombre que mató con tapa a otro por ₡8000

Por primera vez en Flagrancia, el Poder Judicial dictó una condena por el delito de homicidio calificado consumado en menos de tres meses.

Álvaro Monge era un querido vendedor de flores al que de cariño le decían "Cupido". Foto Facebook. (FAcebook/Álvaro Monge era un querido vendedor de flores al que de cariño le decían "Cupido". Foto Facebook.)

Un hombre de apellido Zamora fue declarado como autor responsable del homicidio en perjuicio del vendedor de flores Álvaro Monge Hernández conocido como Cupido de 48 años. Por ello, le dictaron 25 años de prisión.

El caso ocurrió el 19 de noviembre del 2025, en la noche, en el Los Guido, en Desamparados.

Según se acreditó en el debate, ese día se produjo una riña entre la víctima y Zamora, en la que otra persona intervino para calmarlos.

Álvaro Monge Hernández, un querido y conocido vendedor de flores, al que de cariño le decían “Cupido”. Fotodocumental Cupido, de Francisco Sánchez. (cortes/Álvaro Monge Hernández, un querido y conocido vendedor de flores, al que de cariño le decían “Cupido”. Fotodocumental Cupido, de Francisco Sánchez.)

Minutos después y a unos 50 metros del lugar, cuando Monge caminaba hacia su vivienda, Zamora lo habría atacado con la intención de apoderarse del dinero que portaba.

LEA MÁS: Hermana del dueño de gimnasio asesinado en Guápiles también murió en ataque a balazos meses atrás

Según la acusación, utilizó una tapa de concreto para golpearlo en la cabeza, provocando que cayera al suelo.

LEA MÁS: Cupido, un conocido vendedor de flores, fue asesinado cruelmente por hombre que le habría exigido que le diera dinero

La investigación determinó que el agresor continuó golpeándolo en repetidas ocasiones con la tapa, causándole múltiples fracturas craneales y hemorragias que le provocaron la muerte.

Posteriormente, le sustrajo 8.000 colones.

LEA MÁS: Así fue cómo asesinaron a balazos a dueño de gimnasio en Guápiles

Tras recibir la alerta, oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio y lograron detener a Zamora en las cercanías.

El rápido resultado de la autopsia fue clave para tramitar el expediente por la vía de Flagrancia, permitiendo que el caso se resolviera en un corto plazo y concluyera con la sentencia.

Según cuentan quienes conocieron a Cupido, él empezó a vender flores desde que era muy joven en los años 80 y siempre se esforzó por cuidar y darle lo mejor a su querida madre, ella sufre por su ausencia.