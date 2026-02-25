Hermana del dueño de gimnasio asesinado en Guápiles también murió en ataque a balazos meses atrás

El homicidio de Errol Alberto Jiménez, de 45 años, ocurrido la noche del martes en barrio Pinares, en Guápiles, revive una tragedia familiar, ya que su hermana también fue asesinada meses atrás en esa misma zona.

Jiménez, quien sería el dueño de un gimnasio local, fue atacado cuando se desplazaba en motocicleta. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un hombre a bordo de otra moto lo abordó y, sin mediar palabra, abrió fuego en múltiples ocasiones.

Errol Jiménez fue asesinado en Guápiles. (cortesía/cortesía)

Tras los primeros disparos, la víctima se bajó de la motocicleta e intentó huir corriendo; sin embargo, el agresor volvió a dispararle. Jiménez cayó a unos 50 metros del punto inicial del ataque y fue declarado fallecido en el sitio por la Cruz Roja.

Decimos que revive una tragedia familiar porque su hermana, Vivian Jiménez Cordero, de 47 años, fue asesinada en noviembre anterior en Guápiles.

El ataque ocurrió en el barrio La Emilia, 200 metros oeste de una carnicería, donde recibió múltiples impactos de arma de fuego, incluido uno en la cabeza. Ella falleció en el lugar.

El fallecido era dueño de un conocido gimnasio en Guápiles.Foto: Rosbill Argüello (cortesía/cortesía)

En ese hecho, además, otra mujer fue trasladada a un centro médico para valoración, tras sufrir una crisis nerviosa y una herida en un brazo.

Agentes del OIJ mantienen abiertas las investigaciones en ambos casos para esclarecer las circunstancias de los homicidios y determinar si existe alguna relación entre los hechos.