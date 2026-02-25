Identifican a hombre asesinado a balazos en Guácimo mientras iba caminando

El hombre asesinado la noche de este martes en la entrada principal a Guácimo, sobre la ruta 32, fue identificado por las autoridades con el apellido Hurtado, de 35 años.

Según la información preliminar, la víctima iba caminando cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta. Sin mediar palabra, los sujetos le dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron del sitio.

El hombre fue asesinado a balazos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Cruz Roja confirmó que, al llegar a la escena, los paramédicos encontraron al hombre sin signos vitales. Presentaba cinco impactos de bala: dos en la cabeza, dos en el pecho y uno en la espalda.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.