Condenan a hombre que invitó a mujer extranjera a Costa Rica y la hizo vivir el peor de los infiernos

La pareja se conoció en redes sociales y el hombre le envió dinero a la mujer para que viniera a Costa a Rica a vivir con él

Por Adrián Galeano Calvo

Un romance que comenzó en redes sociales llevó a una mujer extranjera a dejar su país para viajar a Costa Rica y encontrarse con su amado; sin embargo, esa historia de amor terminó convirtiéndose en el peor de los infiernos para ella.

En lugar de encontrarse un lugar seguro en brazos de su novio, la mujer terminó siendo víctima de múltiples agresiones de todo tipo a manos de ese mismo sujeto, apellidado Urtecho Sandoval.

Por esos mismos hechos es que el Tribunal Penal de Alajuela, a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Alajuela, condenó a Urtecho a 14 años y 9 meses de prisión, al encontrarlo responsables de cometer los delitos de violación, amenazas, maltrato y ofensas a la dignidad, en perjuicio de su novia.

Mujer agredida. Foto Shutterstock
La extranjera vino a Costa Rica por amor y terminó viviendo un infierno.

Sin precisar la fecha, el Ministerio Público explicó que la relación entre Urtecho y la ofendida, quien es de nacionalidad nicargüense, inició luego de que se conocieron por medio de redes sociales.

“En junio del 2024, el hombre le envió dinero para que viniera a Costa Rica, donde iniciaron una relación de convivencia en La Garita de Alajuela.

“El despacho acreditó que, a partir de diciembre de ese año, el imputado empezó a golpearla y ofenderla. Luego, en abril del 2025, cometió la agresión sexual en perjuicio de la mujer”, indicó la Fiscalía.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.

