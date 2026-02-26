Condenan a hombre que invitó a mujer extranjera a Costa Rica y la hizo vivir el peor de los infiernos

Un romance que comenzó en redes sociales llevó a una mujer extranjera a dejar su país para viajar a Costa Rica y encontrarse con su amado; sin embargo, esa historia de amor terminó convirtiéndose en el peor de los infiernos para ella.

LEA MÁS: Ofrecían casas modulares y equipo hotelero, cobraban millonarias primas y desaparecían: dos sospechosos cayeron

En lugar de encontrarse un lugar seguro en brazos de su novio, la mujer terminó siendo víctima de múltiples agresiones de todo tipo a manos de ese mismo sujeto, apellidado Urtecho Sandoval.

Por esos mismos hechos es que el Tribunal Penal de Alajuela, a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Alajuela, condenó a Urtecho a 14 años y 9 meses de prisión, al encontrarlo responsables de cometer los delitos de violación, amenazas, maltrato y ofensas a la dignidad, en perjuicio de su novia.

La extranjera vino a Costa Rica por amor y terminó viviendo un infierno.

LEA MÁS: “Lo tenía prensado del cuello”: cuñado de joven asesinado por un perro relata angustiosos momentos mientras el animal lo atacaba

Sin precisar la fecha, el Ministerio Público explicó que la relación entre Urtecho y la ofendida, quien es de nacionalidad nicargüense, inició luego de que se conocieron por medio de redes sociales.

“En junio del 2024, el hombre le envió dinero para que viniera a Costa Rica, donde iniciaron una relación de convivencia en La Garita de Alajuela.

LEA MÁS: Vehículo cae a precipicio de 50 metros en El Guarco y cruzrojistas trabajan para rescatar al conductor

“El despacho acreditó que, a partir de diciembre de ese año, el imputado empezó a golpearla y ofenderla. Luego, en abril del 2025, cometió la agresión sexual en perjuicio de la mujer”, indicó la Fiscalía.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.