OIJ revela la identidad de cliente de minisúper que fue asesinado por sicarios cuando salía de hacer sus compras

El atroz ataque, cometido a plena luz del día, fue grabado por una cámara de seguridad

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló la identidad del hombre que la mañana de este jueves fue asesinado por dos sicarios cuando salían del minisúper en el que estuvo haciendo unas compras.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, informó que la víctima de ese sangriento hecho fue identificado como un jamaiquino apellidado Johnson, de 36 años.

El crimen ocurrió minutos antes del mediodía de este jueves, en la localidad de Río Segundo de Alajuela.

El homicidio ocurrió en Río Segundo de Alajuela.
“En apariencia, el ahora fallecido se encontraba en las afueras de un establecimiento comercial cuando fue abordado por dos sujetos, los cuales se bajaron de un vehículo y sin mediar palabra alguna le disparan en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

En la grabación hecha por una cámara de seguridad se observa cómo el jamaiquino trató de refugiarse dentro del comercio, pero ambos gatilleros le dispararon y lo siguieron hasta donde quedó tendido, para confirmar que hubiera fallecido.

Posteriormente, los sujetos se dieron a la fuga en el mismo carro del que se bajaron, el cual era conducido por un tercer sujeto.

Extraoficialmente, se habla de que Johnson, al parecer, iba a subirse a uno de los carros estacionados fuera del minisúper, por lo que se presume que los asesinos lo siguieron hasta ese negocio y esperaron a que este saliera para ejecutarlo.

De momento, el OIJ no ha determinado cuál sería el móvil de este homicidio.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

