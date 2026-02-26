Video muestra como sicarios asesinaron a hombre que salía de minisúper tras hacer sus compras

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que dos sicarios se bajaron de un carro para ejecutar a balazos a un hombre que iba saliendo de un minisúper en Alajuela.

El atroz crimen ocurrió minutos antes del mediodía de este jueves en el sector de Río Segundo de Alajuela, informaron los cuerpos de emergencia.

Personal de la Cruz Roja se presentó al sitio tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, pero a la llegada de los paramédicos ya no había nada que hacer por el hombre.

El homicidio ocurrió en Río Segundo de Alajuela. (cortes/El homicidio ocurrió en Río Segundo de Alajuela.)

En el video se observa cómo la víctima, cuya identidad no se ha dado a conocer, iba saliendo del minisúper con una bolsa en la que llevaba sus compras; al momento de bajar por unas escaleras, es sorprendido por los dos sicarios que se bajaron de un carro que estaba estacionado fuera del local.

El hombre trató de refugiarse dentro del comercio, pero ambos gatilleros le dispararon y lo siguieron hasta donde quedó tendido para confirmar que hubiera fallecido.

Posteriormente, los sujetos se subieron de nuevo al carro, el cual era conducido por otro hombre, para darse a la fuga.

Hasta el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha brindado una versión oficial sobre este hecho.