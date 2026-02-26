“Caso Herencia”: Revelan presunto plan para atentar contra director del OIJ

La banda habría planeado matar a Michael Soto, director a.i del OIJ, cuando era ministro de Seguridad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El expediente judicial del denominado “Caso Herencia”, revela que una presunta organización narcotraficante, liderada al parecer por un hombre conocido con el alias de “Salchichón”, habría planeado un atentado contra el actual director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública.

La información figura dentro de la causa 21-000123-1322-PE, en la que este jueves la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial dirige tres allanamientos en una vivienda y dos locales comerciales, ubicados en Escazú, Santa Ana y San José.

Los agentes allanaron un lujoso condominio en Escazú. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Según detalló la Fiscalía, las diligencias tienen como objetivo la detención de un matrimonio de apellidos Cambronero Arauz y Guevara Arguedas, sospechosos de presuntamente, ocultar y encubrir bienes provenientes del narcotráfico.

La pareja habría comprado bienes muebles e inmuebles, además de constituir y utilizar sociedades para adquirir e inscribir propiedades, así como crear actividades económicas “mampara”.

Al parecer, habrían realizado múltiples transacciones bancarias con el fin de insertar fondos de presunta procedencia delictiva en el sistema financiero nacional.

La Fiscalía informó que el matrimonio posee bienes como propiedades y vehículos cuyo valor asciende a aproximadamente ₡1.000 millones, los cuales forman parte de la investigación patrimonial en curso.

En el operativo participó gran cantidad de agentes del OIJ.Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Aquel plan de atentado tiene fecha del 16 de julio del 2021 según el documento; la alerta de dichos planes ingresó al Centro de Información Confidencial (CICO) La banda habría tratado de sobornar al funcionario, y al rechazar esos sobornos, idearon el plan.

Michael Soto Rojas fue ministro de Seguridad Pública desde el 8 de mayo de 2018 hasta el 8 de mayo de 2022, durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada.

El plan homicida pretendía acabar con dos vidas. La segunda víctima en la lista de los sicarios era un hombre identificado como “Jake”, propietario de un bar en el barrio Los Ángeles, que era investigado por temas de drogas.

Tiempo después de que el OIJ recibiera la amenaza en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se decomisaron $125 mil que aparentemente eran para pagar a los sicarios.