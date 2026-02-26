Policías del GAO son condenados por brutal paliza que le dieron a hombre sin motivo alguno

Una brutal paliza, sin justificación alguna, terminó saliéndoles muy cara a tres oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública.

El Ministerio Público dio a conocer que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a los tres uniformados por cometer el delito de abuso de autoridad.

Los acusados son de apellidos Marín Villegas, Ramírez Chanto y Trejos Picado; los dos primeros fueron condenados a dos años de prisión, pena máxima para este delito, e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el mismo periodo.

Por su parte, Trejos también fue sancionado con prisión e impedimento para la función pública, aunque por espacio de un año, ya que cometió el delito por omisión en sus funciones.

Tres oficiales fueron condenados y una policía está a la espera de lo que suceda en el proceso que se le lleva por aparte. Foto: Alejandro Gamboa

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron la tarde del 27 de febrero del 2019, cuando los uniformados pasaban por el sector de Guararí, en Heredia, y observaron a algunas personas que se encontraban en un lote usualmente usado para el consumo de drogas.

“Tras abordar a la víctima y sin una justificación clara, abusaron de su cargo y lo agredieron, tomándolo por el cuello y golpeándolo en varias ocasiones, con una clara distribución de funciones por parte de cada oficial”, detalló la Fiscalía.

Las autoridades informaron que por este mismo caso también se acusó a una oficial apellidada Suárez Narváez; sin embargo, se le procesa en una causa aparte luego de sufrir inconvenientes de salud.