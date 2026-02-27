Balacera contra búnker deja a señora de 63 años y adulto mayor de 68 años heridos de gravedad

Una violenta balacera desatada contra una estructura tipo búnker dejó como saldo a una mujer y a un adulto mayor gravemente heridos la noche de este jueves.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el tiroteo se dio a eso de las 10 p.m. en el sector de barrio Cocorí, en Pérez Zeledón.

Las víctimas fueron identificadas como una señora apellidada Guevara, de 63 años, y un hombre de apellido Barboza, de 68 años, quienes tuvieron que ser llevados a un centro médico.

De acuerdo con la versión que maneja la Policía Judicial, el ataque ocurrió cuando ambas personas se encontraban dentro del mencionado búnker.

Ambos heridos fueron trasladados a un centro médico. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“Al parecer, una persona en motocicleta dispara hacia una estructura tipo búnker, donde resultan heridas una mujer de 63 años y un hombre de 68 años, ambos tuvieron que ser trasladados a un centro médico”.

Las autoridades informaron que la señora recibió dos disparos en el pecho, mientra que Barboza fue alcanzado por uno de los disparos en su pierna izquierda.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado si el ataque iba dirigido hacia estas persona o si el gatillero más bien iba por otra persona que pudiera encontrarse en ese búnker.