Hombre desaparece tras tener una discusión en su casa

La desaparición de un hombre que estaba en su propia casa cuando se dio una discusión, tiene al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tratando de ubicar a Didier Quirós Porras, de 55 años.

El hombre fue visto por última vez el 26 de febrero de 2026.

Didier Quirós Porras, de 55 años. (OIJ/Cortesía)

Según la información preliminar, el hombre habría desaparecido de su propiedad ubicada en calle Mora, en Río Nuevo de Pérez Zeledón, luego de que aparentemente sostuviera una discusión, en horas de la madrugada, con unos hombres desconocidos.

Sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente pocas horas después de lo ocurrido. Los agentes judiciales constataron que en la vivienda hacían falta varios objetos, así como su motocicleta personal, situación que forma parte de las investigaciones en desarrollo.

El OIJ indicó que si tiene cualquier información que pueda contribuir, puede llamar al 800-8000-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.