Esta fue la forma en que Jeremy Buzano habría sobrevivido luego del atroz femicidio de Nadia Peraza

Jeremy Buzano, sospechoso del atroz femicidio de Nadia Peraza, habría subsistido durante varios días vendiendo al menos 10 pares de tenis que, presuntamente, sustrajo de la vivienda donde le dieron posada tras la desaparición de la joven.

Así lo relató en el juicio el dueño de la casa, un hombre de apellidos Vargas Sánchez, cuya vivienda en barrio María Auxiliadora, en San Pablo de Heredia, fue el sitio donde apareció la refrigeradora que contenía parte de los restos de Nadia Peraza.

Según el testigo, Vargas decidió ayudar a Jeremy luego de que este le asegurara que atravesaba múltiples problemas, entre ellos no tener dónde vivir. La intención era que se quedara únicamente por unos días.

Él llegó en marzo del 2024 y se quedó hasta mayo del 2024, cuando el OIJ llegó hasta la vivienda.

Jeremy llegó a la casa con una pantalla, una lavadora y una refrigeradora. Esta última la dejó al frente de la vivienda, situación que incomodó al padre de Vargas, quien es muy ordenado y no estaba de acuerdo con tener el electrodoméstico en ese lugar.

Con el paso de los días comenzaron a percibirse malos olores provenientes de la refri, por lo que le pidieron a Jeremy que la limpiara.

Sin embargo, mientras aseguraba que salía a trabajar, Vargas sospecha que en realidad sobrevivía vendiendo tenis que le había robado.

“Tengo un clóset de tenis, unas 40. De ahí desaparecieron como 10 pares. Me di cuenta porque las roto cada tres meses”, manifestó el testigo ante el Tribunal.

Vargas señaló que había invertido entre ¢400.000 y ¢500.000 en esa colección y que las cosas “no se desaparecen solas”, por lo que llegó a la conclusión de que Jeremy Buzano era el responsable.

Tras descubrir la falta de los tenis, decidió echarlo de la vivienda. No obstante, tres horas después el sospechoso regresó a pedir nuevamente posada.

“Le dije que definitivamente no. Él se sentó delante de la refri; ahí estaba sentado todo el rato. Le dije que estaba mal lo que había hecho, refiriéndome al robo de las tenis. Como estaba demasiado triste, lo dejé pasar”, relató.

El acuerdo era que Jeremy debía conseguir trabajo para pagar el dinero correspondiente a los pares desaparecidos. Cuatro días después, a mediados de mayo del 2024, Vargas recibió la llamada del OIJ preguntando por Jeremy Buzano.

Él les dijo que estaba en la casa de él; le mencionaron que Nadia Peraza, quien era pareja de él, estaba desaparecida. Curiosamente, una semana antes estuvieron hablando de un caso similar de una mujer desaparecida en la que Buzano decía que lo lógico era que se hubiera ido con otro hombre.