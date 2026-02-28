Sucesos

Sicarios se meten a la fuerza a una casa en Limón y asesinan a hombre de múltiples balazos

La víctima fue identificada por el OIJ como un hombre apellidado Barboza, de 34 años

Por Adrián Galeano Calvo

Una casa ubicada en la provincia de Limón se convirtió en escenario de un sangriento crimen, esto por culpa de dos sicarios que entraron a la fuerza a dicha vivienda para desatar una lluvia de disparos.

Ese violento ataque terminó cobrando la vida de un hombre, quien falleció dentro de la vivienda a consecuencia de los múltiples disparos que recibió.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que los hechos ocurrieron a eso de las 12:50 a.m. de este sábado en Batán de Matina, en Limón.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por los agentes judiciales como un hombre apellidado Barboza, de 34 años.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El crimen ocurrió dentro de una casa Matina, Limón. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“Según la versión preliminar, los hechos se dieron cuando, en apariencia, el ahora fallecido se encontraba dentro de su vivienda y supuestamente a esta ingresaron a la fuerza dos hombres, los cuales le habrían disparado en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

De acuerdo con el informe preliminar de los investigadores que atendieron el caso, Barboza falleció de forma inmediata debido a los disparos que recibió en el cuello, el antebrazo izquierdo, el pecho, la pierna derecha y la espalda.

Pese al operativo que las autoridades realizaron en la escena, los gatilleros lograron darse a la fuga.

La Policía Judicial aún no ha determinado el móvil detrás de este homicidio, pero por cómo se dieron las cosas no se descarta que pueda estar ligado con un presunto ajuste de cuentas.

Adrián Galeano Calvo

